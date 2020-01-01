Tokenomie pentru Cratos (CRTS) Descoperă informații cheie despre Cratos (CRTS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cratos (CRTS) CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain. Pagină de internet oficială: https://www.cratostoken.com Carte albă: https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37 Cumpără CRTS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cratos (CRTS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cratos (CRTS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.64M $ 8.64M $ 8.64M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 49.30B $ 49.30B $ 49.30B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M Maxim dintotdeauna: $ 0.014103 $ 0.014103 $ 0.014103 Minim dintotdeauna: $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 Preț curent: $ 0.0001753 $ 0.0001753 $ 0.0001753 Află mai mult despre prețul tokenului Cratos (CRTS)

Tokenomie pentru Cratos (CRTS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cratos (CRTS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRTS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRTS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRTS, explorează prețul în direct al tokenului CRTS!

Cum se cumpără CRTS Te interesează să adaugi Cratos (CRTS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CRTS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CRTS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Cratos (CRTS) Analiza istoricului de preț pentru CRTS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CRTS!

Predicție de preț pentru CRTS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CRTS? Pagina noastră de predicție de preț pentru CRTS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CRTS!

