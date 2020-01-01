Tokenomie pentru Crown by Third Time (CROWN2) Descoperă informații cheie despre Crown by Third Time (CROWN2), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Crown by Third Time (CROWN2) CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. Pagină de internet oficială: https://thirdtimegames.com Carte albă: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG Cumpără CROWN2 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Crown by Third Time (CROWN2) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Crown by Third Time (CROWN2), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.30M $ 15.30M $ 15.30M Ofertă totală: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ofertă aflată în circulație: $ 218.88M $ 218.88M $ 218.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.48M $ 17.48M $ 17.48M Maxim dintotdeauna: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 Minim dintotdeauna: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 Preț curent: $ 0.0699 $ 0.0699 $ 0.0699 Află mai mult despre prețul tokenului Crown by Third Time (CROWN2)

Tokenomie pentru Crown by Third Time (CROWN2): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Crown by Third Time (CROWN2) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CROWN2 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CROWN2 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CROWN2, explorează prețul în direct al tokenului CROWN2!

Cum se cumpără CROWN2 Te interesează să adaugi Crown by Third Time (CROWN2) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CROWN2, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CROWN2 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Crown by Third Time (CROWN2) Analiza istoricului de preț pentru CROWN2 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CROWN2!

Predicție de preț pentru CROWN2 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CROWN2? Pagina noastră de predicție de preț pentru CROWN2 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CROWN2!

