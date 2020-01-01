Tokenomie pentru Cryptify AI (CRAI) Descoperă informații cheie despre Cryptify AI (CRAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cryptify AI (CRAI) Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI. Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI. Pagină de internet oficială: https://cryptify.ai/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b Cumpără CRAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cryptify AI (CRAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cryptify AI (CRAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 610.85K $ 610.85K $ 610.85K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 633.00K $ 633.00K $ 633.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 Minim dintotdeauna: $ 0.000560223257942373 $ 0.000560223257942373 $ 0.000560223257942373 Preț curent: $ 0.000633 $ 0.000633 $ 0.000633 Află mai mult despre prețul tokenului Cryptify AI (CRAI)

Tokenomie pentru Cryptify AI (CRAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cryptify AI (CRAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRAI, explorează prețul în direct al tokenului CRAI!

Cum se cumpără CRAI Te interesează să adaugi Cryptify AI (CRAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CRAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CRAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Cryptify AI (CRAI) Analiza istoricului de preț pentru CRAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CRAI!

Predicție de preț pentru CRAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CRAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru CRAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CRAI!

