Tokenomie pentru Just a chill guy (CHILLGUY)
Informații despre Just a chill guy (CHILLGUY)
Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain.
Tokenomie și analiză de preț pentru Just a chill guy (CHILLGUY)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Just a chill guy (CHILLGUY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Structura în profunzime a tokenului Just a chill guy (CHILLGUY)
Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri CHILLGUY. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea.
Overview
Just a chill guy (CHILLGUY) is a meme token inspired by the viral "Chill Guy" meme, featuring a laid-back anthropomorphic dog. The token is primarily a speculative asset with no intrinsic utility or planned protocol functionality beyond being traded or held. It is available on both the Solana and Ethereum blockchains, with the Ethereum contract address being
0x60215db40b04fe029c42c56ff2e02221c1f288ef.
Token Supply and Issuance Mechanism
|Metric
|Value
|Total Supply
|1,000,000,000 (1B)
|Circulating Supply
|~1,000,000,000
|Issuance Mechanism
|Fixed, all minted at launch
|Inflation
|None
- Issuance: All tokens were minted at launch; there is no ongoing inflation or mining. The entire supply is in circulation, with no evidence of vesting or scheduled emissions.
- Liquidity: Liquidity for trading was provided at launch and subsequently burnt, meaning the initial liquidity pool cannot be withdrawn by the deployer.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Percentage
|Notes
|Public/Community
|~100%
|All tokens available to the public
|Team/Founders
|0%
|No explicit allocation
|Investors
|0%
|No explicit allocation
|Ecosystem/Rewards
|0%
|No explicit allocation
- Distribution: There is no evidence of private sales, team, investor, or ecosystem allocations. The token was distributed directly to the public, likely via decentralized exchanges (Uniswap, Solana DEXs).
- No Vesting: There are no vesting contracts or delayed unlocks for any party.
Usage and Incentive Mechanism
|Mechanism
|Description
|Utility
|None; purely speculative and meme-driven
|Incentives
|No staking, yield, or protocol rewards
|Fees/Dividends
|None
|Governance
|None
- Primary Use: The token is designed for speculative trading and as a community meme asset. There are no built-in incentives, staking, or governance features.
- Earning Potential: Holders do not earn fees, dividends, or additional tokens by holding or using CHILLGUY.
Locking and Unlocking Mechanism
|Mechanism
|Description
|Locking
|None; all tokens are liquid and tradable
|Unlocking
|Not applicable
|Vesting
|Not applicable
- No Lockups: All tokens are immediately tradable; there are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks.
- Liquidity Burn: The initial liquidity was burnt, which is a common practice in meme coins to signal that the deployer cannot remove liquidity and "rug pull" the project.
Tokenomics Table
|Aspect
|Details
|Total Supply
|1,000,000,000 (1B)
|Circulating Supply
|~1,000,000,000
|Issuance
|All tokens minted at launch
|Allocation
|100% public; no team/investor/vesting
|Utility
|None; meme/speculation only
|Incentives
|None; no staking, rewards, or dividends
|Locking
|None; all tokens liquid
|Unlocking
|Not applicable
|Liquidity
|Initial liquidity burnt; cannot be withdrawn by deployer
Additional Context and Implications
- Market Behavior: As a meme coin, CHILLGUY's price and market cap are driven by social media trends, viral moments, and speculative trading rather than fundamental utility or protocol adoption.
- Legal Risks: The token has faced copyright challenges from the original artist of the Chill Guy meme, which could impact its long-term viability or lead to takedown attempts.
- No Roadmap or Governance: There is no published roadmap, governance process, or plans for future development, which is typical for meme tokens.
- Risk Profile: The token is highly speculative, with potential for extreme volatility and total loss of value. Users are advised to understand these risks before trading.
Summary Table
|Category
|Details
|Issuance
|Fixed, all at launch
|Allocation
|100% public, no team/investor/vesting
|Usage
|Meme/speculation, no protocol utility
|Incentives
|None
|Locking
|None
|Unlocking
|Not applicable
Conclusion
Just a chill guy (CHILLGUY) exemplifies the meme coin model: a fixed-supply, fully-circulating token with no intrinsic utility, incentives, or locking mechanisms. Its value is entirely community- and hype-driven, with all tokens available for trading from launch and no vesting or delayed unlocks. The project is subject to significant volatility and legal uncertainty due to copyright disputes, and should be approached as a high-risk, speculative asset.
Tokenomie pentru Just a chill guy (CHILLGUY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Just a chill guy (CHILLGUY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri CHILLGUY care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri CHILLGUY care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHILLGUY, explorează prețul în direct al tokenului CHILLGUY!
Cum se cumpără CHILLGUY
Te interesează să adaugi Just a chill guy (CHILLGUY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CHILLGUY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.
Istoric de preț pentru Just a chill guy (CHILLGUY)
Analiza istoricului de preț pentru CHILLGUY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru CHILLGUY
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHILLGUY? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHILLGUY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
Cumpără Just a chill guy (CHILLGUY)
Sumă
1 CHILLGUY = 0.03694 USD