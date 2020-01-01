Tokenomie pentru Just a chill guy (CHILLGUY) Descoperă informații cheie despre Just a chill guy (CHILLGUY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Just a chill guy (CHILLGUY) Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain. Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain. Pagină de internet oficială: https://www.chillguy.io/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/Df6yfrKC8kZE3KNkrHERKzAetSxbrWeniQfyJY4Jpump Cumpără CHILLGUY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Just a chill guy (CHILLGUY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Just a chill guy (CHILLGUY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.94M $ 36.94M $ 36.94M Ofertă totală: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ofertă aflată în circulație: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 36.94M $ 36.94M $ 36.94M Maxim dintotdeauna: $ 0.6985 $ 0.6985 $ 0.6985 Minim dintotdeauna: $ 0.01784659462823309 $ 0.01784659462823309 $ 0.01784659462823309 Preț curent: $ 0.03694 $ 0.03694 $ 0.03694 Află mai mult despre prețul tokenului Just a chill guy (CHILLGUY)

Structura în profunzime a tokenului Just a chill guy (CHILLGUY) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri CHILLGUY. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview Just a chill guy (CHILLGUY) is a meme token inspired by the viral "Chill Guy" meme, featuring a laid-back anthropomorphic dog. The token is primarily a speculative asset with no intrinsic utility or planned protocol functionality beyond being traded or held. It is available on both the Solana and Ethereum blockchains, with the Ethereum contract address being 0x60215db40b04fe029c42c56ff2e02221c1f288ef . Token Supply and Issuance Mechanism Metric Value Total Supply 1,000,000,000 (1B) Circulating Supply ~1,000,000,000 Issuance Mechanism Fixed, all minted at launch Inflation None Issuance: All tokens were minted at launch; there is no ongoing inflation or mining. The entire supply is in circulation, with no evidence of vesting or scheduled emissions.

All tokens were minted at launch; there is no ongoing inflation or mining. The entire supply is in circulation, with no evidence of vesting or scheduled emissions. Liquidity: Liquidity for trading was provided at launch and subsequently burnt, meaning the initial liquidity pool cannot be withdrawn by the deployer. Allocation Mechanism Allocation Category Percentage Notes Public/Community ~100% All tokens available to the public Team/Founders 0% No explicit allocation Investors 0% No explicit allocation Ecosystem/Rewards 0% No explicit allocation Distribution: There is no evidence of private sales, team, investor, or ecosystem allocations. The token was distributed directly to the public, likely via decentralized exchanges (Uniswap, Solana DEXs).

There is no evidence of private sales, team, investor, or ecosystem allocations. The token was distributed directly to the public, likely via decentralized exchanges (Uniswap, Solana DEXs). No Vesting: There are no vesting contracts or delayed unlocks for any party. Usage and Incentive Mechanism Mechanism Description Utility None; purely speculative and meme-driven Incentives No staking, yield, or protocol rewards Fees/Dividends None Governance None Primary Use: The token is designed for speculative trading and as a community meme asset. There are no built-in incentives, staking, or governance features.

The token is designed for speculative trading and as a community meme asset. There are no built-in incentives, staking, or governance features. Earning Potential: Holders do not earn fees, dividends, or additional tokens by holding or using CHILLGUY. Locking and Unlocking Mechanism Mechanism Description Locking None; all tokens are liquid and tradable Unlocking Not applicable Vesting Not applicable No Lockups: All tokens are immediately tradable; there are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks.

All tokens are immediately tradable; there are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks. Liquidity Burn: The initial liquidity was burnt, which is a common practice in meme coins to signal that the deployer cannot remove liquidity and "rug pull" the project. Tokenomics Table Aspect Details Total Supply 1,000,000,000 (1B) Circulating Supply ~1,000,000,000 Issuance All tokens minted at launch Allocation 100% public; no team/investor/vesting Utility None; meme/speculation only Incentives None; no staking, rewards, or dividends Locking None; all tokens liquid Unlocking Not applicable Liquidity Initial liquidity burnt; cannot be withdrawn by deployer Additional Context and Implications Market Behavior: As a meme coin, CHILLGUY's price and market cap are driven by social media trends, viral moments, and speculative trading rather than fundamental utility or protocol adoption.

As a meme coin, CHILLGUY's price and market cap are driven by social media trends, viral moments, and speculative trading rather than fundamental utility or protocol adoption. Legal Risks: The token has faced copyright challenges from the original artist of the Chill Guy meme, which could impact its long-term viability or lead to takedown attempts.

The token has faced copyright challenges from the original artist of the Chill Guy meme, which could impact its long-term viability or lead to takedown attempts. No Roadmap or Governance: There is no published roadmap, governance process, or plans for future development, which is typical for meme tokens.

There is no published roadmap, governance process, or plans for future development, which is typical for meme tokens. Risk Profile: The token is highly speculative, with potential for extreme volatility and total loss of value. Users are advised to understand these risks before trading. Summary Table Category Details Issuance Fixed, all at launch Allocation 100% public, no team/investor/vesting Usage Meme/speculation, no protocol utility Incentives None Locking None Unlocking Not applicable Conclusion Just a chill guy (CHILLGUY) exemplifies the meme coin model: a fixed-supply, fully-circulating token with no intrinsic utility, incentives, or locking mechanisms. Its value is entirely community- and hype-driven, with all tokens available for trading from launch and no vesting or delayed unlocks. The project is subject to significant volatility and legal uncertainty due to copyright disputes, and should be approached as a high-risk, speculative asset.

Tokenomie pentru Just a chill guy (CHILLGUY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Just a chill guy (CHILLGUY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHILLGUY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHILLGUY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHILLGUY, explorează prețul în direct al tokenului CHILLGUY!

