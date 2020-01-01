Tokenomie pentru Cockfight Network (CFN) Descoperă informații cheie despre Cockfight Network (CFN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cockfight Network (CFN) The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results. Pagină de internet oficială: https://www.cf-n.io/en Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing Explorator de blocuri: https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB

Tokenomie și analiză de preț pentru Cockfight Network (CFN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cockfight Network (CFN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 974.82K $ 974.82K $ 974.82K Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 59.60M $ 59.60M $ 59.60M Maxim dintotdeauna: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Minim dintotdeauna: $ 0.034678441686705266 $ 0.034678441686705266 $ 0.034678441686705266 Preț curent: $ 0.0596 $ 0.0596 $ 0.0596 Află mai mult despre prețul tokenului Cockfight Network (CFN)

Tokenomie pentru Cockfight Network (CFN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cockfight Network (CFN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CFN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CFN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CFN, explorează prețul în direct al tokenului CFN!

Cum se cumpără CFN MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CFN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Cockfight Network (CFN) Analiza istoricului de preț pentru CFN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CFN!

Predicție de preț pentru CFN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CFN? Pagina noastră de predicție de preț pentru CFN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CFN!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

