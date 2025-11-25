Ce este CELB

Tokenomie și analiză de preț pentru CeluvPlay (CELB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CeluvPlay (CELB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.12K $ 19.12K $ 19.12K Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 238.75M $ 238.75M $ 238.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 400.40K $ 400.40K $ 400.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.00649 $ 0.00649 $ 0.00649 Minim dintotdeauna: $ 0.000068723749715695 $ 0.000068723749715695 $ 0.000068723749715695 Preț curent: $ 0.00008008 $ 0.00008008 $ 0.00008008 Află mai mult despre prețul tokenului CeluvPlay (CELB) Cumpără CELB acum!

Informații despre CeluvPlay (CELB) An AI-powered Web3 gaming ecosystem enabling users and creators to earn, engage, and build in a dynamic entertainment platform. An AI-powered Web3 gaming ecosystem enabling users and creators to earn, engage, and build in a dynamic entertainment platform. Pagină de internet oficială: https://www.celuvplay.io/ Carte albă: https://celuvplay.gitbook.io/celuvplay Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xda67fbf4e6fa4bb78f62533b7264e1b13295fdf3

Tokenomie pentru CeluvPlay (CELB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CeluvPlay (CELB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CELB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CELB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CELB, explorează prețul în direct al tokenului CELB!

Cum se cumpără CELB Te interesează să adaugi CeluvPlay (CELB) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CELB, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CELB pe MEXC! Istoric de preț pentru CeluvPlay (CELB) Analiza istoricului de preț pentru CELB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CELB! Predicție de preț pentru CELB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CELB? Pagina noastră de predicție de preț pentru CELB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CELB!

