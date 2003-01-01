Tokenomie pentru CREDBULL (CBL) Descoperă informații cheie despre CREDBULL (CBL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CREDBULL (CBL) Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns. Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns. Pagină de internet oficială: https://credbull.io/ Carte albă: https://docs.credbull.io/docs/litepaper Explorator de blocuri: https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6 Cumpără CBL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CREDBULL (CBL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CREDBULL (CBL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 93.88K $ 93.88K $ 93.88K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 366.72M $ 366.72M $ 366.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 256.00K $ 256.00K $ 256.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.0627 $ 0.0627 $ 0.0627 Minim dintotdeauna: $ 0.000252893137456766 $ 0.000252893137456766 $ 0.000252893137456766 Preț curent: $ 0.000256 $ 0.000256 $ 0.000256 Află mai mult despre prețul tokenului CREDBULL (CBL)

Tokenomie pentru CREDBULL (CBL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CREDBULL (CBL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CBL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CBL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CBL, explorează prețul în direct al tokenului CBL!

Cum se cumpără CBL Te interesează să adaugi CREDBULL (CBL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CBL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CBL pe MEXC!

Istoric de preț pentru CREDBULL (CBL) Analiza istoricului de preț pentru CBL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CBL!

Predicție de preț pentru CBL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CBL? Pagina noastră de predicție de preț pentru CBL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CBL!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!