Informații despre C4E (C4E) C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading. C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading. Pagină de internet oficială: https://c4e.io/ Carte albă: https://c4e.io/wp-content/uploads/2024/06/C4E-Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.c4e.io/ Cumpără C4E acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru C4E (C4E) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru C4E (C4E), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 300.29M $ 300.29M $ 300.29M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.249 $ 0.249 $ 0.249 Minim dintotdeauna: $ 0.004912771024392147 $ 0.004912771024392147 $ 0.004912771024392147 Preț curent: $ 0.00519 $ 0.00519 $ 0.00519 Află mai mult despre prețul tokenului C4E (C4E)

Tokenomie pentru C4E (C4E): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru C4E (C4E) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri C4E care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri C4E care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru C4E, explorează prețul în direct al tokenului C4E!

Cum se cumpără C4E Te interesează să adaugi C4E (C4E) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru C4E, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra C4E pe MEXC!

Istoric de preț pentru C4E (C4E) Analiza istoricului de preț pentru C4E ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru C4E!

Predicție de preț pentru C4E Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta C4E? Pagina noastră de predicție de preț pentru C4E combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul C4E!

