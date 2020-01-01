Tokenomie pentru BLOCK VAULT (BVT) Descoperă informații cheie despre BLOCK VAULT (BVT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BLOCK VAULT (BVT) BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems. Pagină de internet oficială: https://bvtoken.live/ Carte albă: https://bvtoken.live/assets/blockvault%20whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x418e5662abD0dB9F67b43b0976B7B68b0a974978 Cumpără BVT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BLOCK VAULT (BVT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BLOCK VAULT (BVT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.72M $ 6.72M $ 6.72M Ofertă totală: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Ofertă aflată în circulație: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.71B $ 2.71B $ 2.71B Maxim dintotdeauna: $ 7.999 $ 7.999 $ 7.999 Minim dintotdeauna: $ 0.6500878061921797 $ 0.6500878061921797 $ 0.6500878061921797 Preț curent: $ 2.705 $ 2.705 $ 2.705 Află mai mult despre prețul tokenului BLOCK VAULT (BVT)

Tokenomie pentru BLOCK VAULT (BVT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BLOCK VAULT (BVT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BVT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BVT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BVT, explorează prețul în direct al tokenului BVT!

Cum se cumpără BVT Te interesează să adaugi BLOCK VAULT (BVT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BVT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BVT pe MEXC!

Istoric de preț pentru BLOCK VAULT (BVT) Analiza istoricului de preț pentru BVT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BVT!

Predicție de preț pentru BVT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BVT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BVT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BVT!

