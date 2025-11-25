Ce este BURNR

Tokenomie pentru Burnr (BURNR) Descoperă informații cheie despre Burnr (BURNR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Burnr (BURNR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Burnr (BURNR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 52.26 $ 52.26 $ 52.26 Maxim dintotdeauna: $ 0.0216 $ 0.0216 $ 0.0216 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00000005226 $ 0.00000005226 $ 0.00000005226 Află mai mult despre prețul tokenului Burnr (BURNR) Cumpără BURNR acum!

Informații despre Burnr (BURNR) Burnr gives you absolute control over what you share; encrypted messages and files that vanish after a single view. No tacking. No traces. Just pure privacy. Burnr gives you absolute control over what you share; encrypted messages and files that vanish after a single view. No tacking. No traces. Just pure privacy. Pagină de internet oficială: https://burnrchat.io Carte albă: https://docs.burnrchat.io/fundamentals/tokenomics Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x2645544b5f5e52437c4d3A5D451724A2f1e8e715

Tokenomie pentru Burnr (BURNR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Burnr (BURNR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BURNR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BURNR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BURNR, explorează prețul în direct al tokenului BURNR!

Cum se cumpără BURNR Te interesează să adaugi Burnr (BURNR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BURNR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BURNR pe MEXC! Istoric de preț pentru Burnr (BURNR) Analiza istoricului de preț pentru BURNR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BURNR! Predicție de preț pentru BURNR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BURNR? Pagina noastră de predicție de preț pentru BURNR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BURNR!

