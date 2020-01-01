Tokenomie pentru Imaginary Ones (BUBBLE) Descoperă informații cheie despre Imaginary Ones (BUBBLE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Imaginary Ones (BUBBLE) Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. Pagină de internet oficială: https://imaginaryones.com/ Carte albă: https://bubble.imaginaryones.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3 Cumpără BUBBLE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Imaginary Ones (BUBBLE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Imaginary Ones (BUBBLE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 687.94K $ 687.94K $ 687.94K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.85B $ 2.85B $ 2.85B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Maxim dintotdeauna: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Minim dintotdeauna: $ 0.000194994038509669 $ 0.000194994038509669 $ 0.000194994038509669 Preț curent: $ 0.000241 $ 0.000241 $ 0.000241 Află mai mult despre prețul tokenului Imaginary Ones (BUBBLE)

Tokenomie pentru Imaginary Ones (BUBBLE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Imaginary Ones (BUBBLE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUBBLE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUBBLE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUBBLE, explorează prețul în direct al tokenului BUBBLE!

Cum se cumpără BUBBLE Te interesează să adaugi Imaginary Ones (BUBBLE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BUBBLE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BUBBLE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Imaginary Ones (BUBBLE) Analiza istoricului de preț pentru BUBBLE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BUBBLE!

Predicție de preț pentru BUBBLE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BUBBLE? Pagina noastră de predicție de preț pentru BUBBLE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BUBBLE!

