Informații despre BSX Protocol (BSX) "BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team." Pagină de internet oficială: https://www.bsx.exchange/ Carte albă: https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information Explorator de blocuri: https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e

Tokenomie și analiză de preț pentru BSX Protocol (BSX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BSX Protocol (BSX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Ofertă totală: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Ofertă aflată în circulație: $ 189.48M $ 189.48M $ 189.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.65M $ 19.65M $ 19.65M Maxim dintotdeauna: $ 0.44982 $ 0.44982 $ 0.44982 Minim dintotdeauna: $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 Preț curent: $ 0.01969 $ 0.01969 $ 0.01969 Află mai mult despre prețul tokenului BSX Protocol (BSX)

Tokenomie pentru BSX Protocol (BSX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BSX Protocol (BSX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BSX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BSX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BSX, explorează prețul în direct al tokenului BSX!

Cum se cumpără BSX Te interesează să adaugi BSX Protocol (BSX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BSX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BSX pe MEXC!

Istoric de preț pentru BSX Protocol (BSX) Analiza istoricului de preț pentru BSX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BSX!

Predicție de preț pentru BSX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BSX? Pagina noastră de predicție de preț pentru BSX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BSX!

