Informații despre Bitrock (BROCK) Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens. Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens. Pagină de internet oficială: https://bit-rock.io/ Carte albă: https://docs.bit-rock.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493 Cumpără BROCK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bitrock (BROCK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bitrock (BROCK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 94.95M $ 94.95M $ 94.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Maxim dintotdeauna: $ 0.32575 $ 0.32575 $ 0.32575 Minim dintotdeauna: $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 Preț curent: $ 0.01073 $ 0.01073 $ 0.01073 Află mai mult despre prețul tokenului Bitrock (BROCK)

Tokenomie pentru Bitrock (BROCK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bitrock (BROCK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BROCK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BROCK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BROCK, explorează prețul în direct al tokenului BROCK!

Istoric de preț pentru Bitrock (BROCK) Analiza istoricului de preț pentru BROCK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BROCK!

Predicție de preț pentru BROCK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BROCK? Pagina noastră de predicție de preț pentru BROCK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BROCK!

