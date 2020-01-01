Tokenomie pentru Broak on Base (BROAK) Descoperă informații cheie despre Broak on Base (BROAK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Broak on Base (BROAK) Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Pagină de internet oficială: https://www.broakonbase.fyi/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6

Tokenomie și analiză de preț pentru Broak on Base (BROAK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Broak on Base (BROAK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 809.05K $ 809.05K $ 809.05K Ofertă totală: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Ofertă aflată în circulație: $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 902.52K $ 902.52K $ 902.52K Maxim dintotdeauna: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 Minim dintotdeauna: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 Preț curent: $ 0.001308 $ 0.001308 $ 0.001308 Află mai mult despre prețul tokenului Broak on Base (BROAK)

Tokenomie pentru Broak on Base (BROAK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Broak on Base (BROAK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BROAK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BROAK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BROAK, explorează prețul în direct al tokenului BROAK!

Cum se cumpără BROAK Te interesează să adaugi Broak on Base (BROAK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BROAK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BROAK pe MEXC!

Istoric de preț pentru Broak on Base (BROAK) Analiza istoricului de preț pentru BROAK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BROAK!

Predicție de preț pentru BROAK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BROAK? Pagina noastră de predicție de preț pentru BROAK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BROAK!

