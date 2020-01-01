Tokenomie pentru BRETT (BRETTETH) Descoperă informații cheie despre BRETT (BRETTETH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BRETT (BRETTETH) Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Pagină de internet oficială: https://brettcoineth.vip/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515 Cumpără BRETTETH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BRETT (BRETTETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BRETT (BRETTETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Ofertă totală: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Ofertă aflată în circulație: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Maxim dintotdeauna: $ 0.6189 $ 0.6189 $ 0.6189 Minim dintotdeauna: $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 Preț curent: $ 0.0594 $ 0.0594 $ 0.0594 Află mai mult despre prețul tokenului BRETT (BRETTETH)

Tokenomie pentru BRETT (BRETTETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BRETT (BRETTETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRETTETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRETTETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRETTETH, explorează prețul în direct al tokenului BRETTETH!

Cum se cumpără BRETTETH Te interesează să adaugi BRETT (BRETTETH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BRETTETH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BRETTETH pe MEXC!

Istoric de preț pentru BRETT (BRETTETH) Analiza istoricului de preț pentru BRETTETH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BRETTETH!

Predicție de preț pentru BRETTETH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BRETTETH? Pagina noastră de predicție de preț pentru BRETTETH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BRETTETH!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!