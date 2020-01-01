Tokenomie pentru Spookyswap (BOO) Descoperă informații cheie despre Spookyswap (BOO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Spookyswap (BOO) SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. Pagină de internet oficială: https://spooky.fi Carte albă: https://docs.spookyswap.finance/ Explorator de blocuri: https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384 Cumpără BOO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Spookyswap (BOO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Spookyswap (BOO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 951.49K $ 951.49K $ 951.49K Ofertă totală: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Ofertă aflată în circulație: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Maxim dintotdeauna: $ 40.18 $ 40.18 $ 40.18 Minim dintotdeauna: $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 Preț curent: $ 0.10132 $ 0.10132 $ 0.10132 Află mai mult despre prețul tokenului Spookyswap (BOO)

Tokenomie pentru Spookyswap (BOO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Spookyswap (BOO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOO, explorează prețul în direct al tokenului BOO!

