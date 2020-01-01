Tokenomie pentru TaskBunny (BNY) Descoperă informații cheie despre TaskBunny (BNY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TaskBunny (BNY) TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain. Pagină de internet oficială: https://taskbunny.io/ Carte albă: https://bny-site-images.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x6009e7CD237087e6d7570990e8bDac09C3E182B0 Cumpără BNY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TaskBunny (BNY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TaskBunny (BNY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Maxim dintotdeauna: $ 0.05999 $ 0.05999 $ 0.05999 Minim dintotdeauna: $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 Preț curent: $ 0.00222 $ 0.00222 $ 0.00222 Află mai mult despre prețul tokenului TaskBunny (BNY)

Tokenomie pentru TaskBunny (BNY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TaskBunny (BNY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BNY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BNY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BNY, explorează prețul în direct al tokenului BNY!

Cum se cumpără BNY Te interesează să adaugi TaskBunny (BNY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BNY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BNY pe MEXC!

Istoric de preț pentru TaskBunny (BNY) Analiza istoricului de preț pentru BNY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BNY!

Predicție de preț pentru BNY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BNY? Pagina noastră de predicție de preț pentru BNY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BNY!

