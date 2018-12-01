Tokenomie pentru Blocery (BLY) Descoperă informații cheie despre Blocery (BLY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Blocery (BLY) Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem. Pagină de internet oficială: http://blocery.io/ Carte albă: https://drive.google.com/open?id=1wsX-IVEqNpTUvgbsEh9R-CVBjOiNQluY Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf8aD7dFe656188A23e89da09506Adf7ad9290D5d

Tokenomie și analiză de preț pentru Blocery (BLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Blocery (BLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 975.00M $ 975.00M $ 975.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Maxim dintotdeauna: $ 1.50142 $ 1.50142 $ 1.50142 Minim dintotdeauna: $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 Preț curent: $ 0.003694 $ 0.003694 $ 0.003694 Află mai mult despre prețul tokenului Blocery (BLY)

Tokenomie pentru Blocery (BLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blocery (BLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLY, explorează prețul în direct al tokenului BLY!

Cum se cumpără BLY Te interesează să adaugi Blocery (BLY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BLY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BLY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Blocery (BLY) Analiza istoricului de preț pentru BLY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BLY!

Predicție de preț pentru BLY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLY? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLY!

