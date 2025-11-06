BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Bluwhale Points astăzi este 0.0024 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BLUP în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BLUP pe MEXC acum.

Pret Bluwhale Points (BLUP)

Preț în timp real pentru 1 BLUP în USD:

$0.0024
-28.35%1D
Bluwhale Points (BLUP) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:36:40 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Bluwhale Points (BLUP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.002142
Minim 24 h
$ 0.00335
Maxim 24 h

$ 0.002142
$ 0.00335
--
--
0.00%

-28.34%

+61.94%

+61.94%

Prețul în timp real pentru Bluwhale Points (BLUP) este $ 0.0024. În ultimele 24 de ore, tokenul BLUP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.002142 și un maxim de $ 0.00335, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLUP este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLUP s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -28.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +61.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bluwhale Points (BLUP)

--
$ 2.92K
$ 2.40M
--
1,000,000,000
BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Bluwhale Points este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 2.92K. Oferta aflată în circulație pentru BLUP este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.40M.

Istoric de preț pentru Bluwhale Points (BLUP) USD

Urmărește modificările de preț pentru Bluwhale Points pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00094962-28.34%
30 de zile$ -0.000879-26.81%
60 de zile$ -0.002042-45.98%
90 de zile$ -0.0001-4.00%
Modificare de preț astăzi pentru Bluwhale Points

Astăzi, BLUP a înregistrat o modificare de $ -0.00094962 (-28.34%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Bluwhale Points

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000879 (-26.81%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Bluwhale Points

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BLUP a văzut o modificare de $ -0.002042 (-45.98%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Bluwhale Points

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0001 (-4.00%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Bluwhale Points (BLUP)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Bluwhale Points.

Ce este Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Tokenul Bluwhale Points este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Bluwhale Points. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BLUP pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Bluwhale Points pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Bluwhale Points fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Bluwhale Points (USD)

Ce valoare va avea Bluwhale Points (BLUP) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Bluwhale Points (BLUP) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Bluwhale Points.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Bluwhale Points!

Tokenomie pentru Bluwhale Points (BLUP)

Înțelegerea tokenomică a Bluwhale Points (BLUP) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BLUP!

Cum se cumpără Bluwhale Points (BLUP)

Vrei să știi cum să cumperi Bluwhale Points? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Bluwhale Points cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BLUP în monede locale

1 Bluwhale Points(BLUP) în VND
63.156
1 Bluwhale Points(BLUP) în AUD
A$0.003696
1 Bluwhale Points(BLUP) în GBP
0.001824
1 Bluwhale Points(BLUP) în EUR
0.002064
1 Bluwhale Points(BLUP) în USD
$0.0024
1 Bluwhale Points(BLUP) în MYR
RM0.010032
1 Bluwhale Points(BLUP) în TRY
0.101064
1 Bluwhale Points(BLUP) în JPY
¥0.3672
1 Bluwhale Points(BLUP) în ARS
ARS$3.483288
1 Bluwhale Points(BLUP) în RUB
0.194784
1 Bluwhale Points(BLUP) în INR
0.212688
1 Bluwhale Points(BLUP) în IDR
Rp39.999984
1 Bluwhale Points(BLUP) în PHP
0.14148
1 Bluwhale Points(BLUP) în EGP
￡E.0.113496
1 Bluwhale Points(BLUP) în BRL
R$0.012816
1 Bluwhale Points(BLUP) în CAD
C$0.003384
1 Bluwhale Points(BLUP) în BDT
0.292824
1 Bluwhale Points(BLUP) în NGN
3.448272
1 Bluwhale Points(BLUP) în COP
$9.160296
1 Bluwhale Points(BLUP) în ZAR
R.0.041664
1 Bluwhale Points(BLUP) în UAH
0.100944
1 Bluwhale Points(BLUP) în TZS
T.Sh.5.8968
1 Bluwhale Points(BLUP) în VES
Bs0.5352
1 Bluwhale Points(BLUP) în CLP
$2.2608
1 Bluwhale Points(BLUP) în PKR
Rs0.678336
1 Bluwhale Points(BLUP) în KZT
1.262472
1 Bluwhale Points(BLUP) în THB
฿0.077784
1 Bluwhale Points(BLUP) în TWD
NT$0.07428
1 Bluwhale Points(BLUP) în AED
د.إ0.008808
1 Bluwhale Points(BLUP) în CHF
Fr0.00192
1 Bluwhale Points(BLUP) în HKD
HK$0.018648
1 Bluwhale Points(BLUP) în AMD
֏0.91776
1 Bluwhale Points(BLUP) în MAD
.د.م0.022344
1 Bluwhale Points(BLUP) în MXN
$0.044664
1 Bluwhale Points(BLUP) în SAR
ريال0.009
1 Bluwhale Points(BLUP) în ETB
Br0.368376
1 Bluwhale Points(BLUP) în KES
KSh0.309936
1 Bluwhale Points(BLUP) în JOD
د.أ0.0017016
1 Bluwhale Points(BLUP) în PLN
0.008832
1 Bluwhale Points(BLUP) în RON
лв0.01056
1 Bluwhale Points(BLUP) în SEK
kr0.023016
1 Bluwhale Points(BLUP) în BGN
лв0.004056
1 Bluwhale Points(BLUP) în HUF
Ft0.803208
1 Bluwhale Points(BLUP) în CZK
0.050616
1 Bluwhale Points(BLUP) în KWD
د.ك0.0007368
1 Bluwhale Points(BLUP) în ILS
0.007824
1 Bluwhale Points(BLUP) în BOB
Bs0.01656
1 Bluwhale Points(BLUP) în AZN
0.00408
1 Bluwhale Points(BLUP) în TJS
SM0.022128
1 Bluwhale Points(BLUP) în GEL
0.006504
1 Bluwhale Points(BLUP) în AOA
Kz2.18976
1 Bluwhale Points(BLUP) în BHD
.د.ب0.0009048
1 Bluwhale Points(BLUP) în BMD
$0.0024
1 Bluwhale Points(BLUP) în DKK
kr0.015528
1 Bluwhale Points(BLUP) în HNL
L0.063072
1 Bluwhale Points(BLUP) în MUR
0.1104
1 Bluwhale Points(BLUP) în NAD
$0.041688
1 Bluwhale Points(BLUP) în NOK
kr0.024528
1 Bluwhale Points(BLUP) în NZD
$0.004248
1 Bluwhale Points(BLUP) în PAB
B/.0.0024
1 Bluwhale Points(BLUP) în PGK
K0.010248
1 Bluwhale Points(BLUP) în QAR
ر.ق0.008736
1 Bluwhale Points(BLUP) în RSD
дин.0.243912
1 Bluwhale Points(BLUP) în UZS
soʻm28.571424
1 Bluwhale Points(BLUP) în ALL
L0.201288
1 Bluwhale Points(BLUP) în ANG
ƒ0.004296
1 Bluwhale Points(BLUP) în AWG
ƒ0.00432
1 Bluwhale Points(BLUP) în BBD
$0.0048
1 Bluwhale Points(BLUP) în BAM
KM0.004056
1 Bluwhale Points(BLUP) în BIF
Fr7.0776
1 Bluwhale Points(BLUP) în BND
$0.00312
1 Bluwhale Points(BLUP) în BSD
$0.0024
1 Bluwhale Points(BLUP) în JMD
$0.38484
1 Bluwhale Points(BLUP) în KHR
9.638544
1 Bluwhale Points(BLUP) în KMF
Fr1.0224
1 Bluwhale Points(BLUP) în LAK
52.173912
1 Bluwhale Points(BLUP) în LKR
රු0.731688
1 Bluwhale Points(BLUP) în MDL
L0.041064
1 Bluwhale Points(BLUP) în MGA
Ar10.8108
1 Bluwhale Points(BLUP) în MOP
P0.0192
1 Bluwhale Points(BLUP) în MVR
0.03696
1 Bluwhale Points(BLUP) în MWK
MK4.15944
1 Bluwhale Points(BLUP) în MZN
MT0.15348
1 Bluwhale Points(BLUP) în NPR
रु0.34008
1 Bluwhale Points(BLUP) în PYG
17.0208
1 Bluwhale Points(BLUP) în RWF
Fr3.4872
1 Bluwhale Points(BLUP) în SBD
$0.019728
1 Bluwhale Points(BLUP) în SCR
0.032976
1 Bluwhale Points(BLUP) în SRD
$0.0924
1 Bluwhale Points(BLUP) în SVC
$0.020976
1 Bluwhale Points(BLUP) în SZL
L0.04164
1 Bluwhale Points(BLUP) în TMT
m0.0084
1 Bluwhale Points(BLUP) în TND
د.ت0.0071016
1 Bluwhale Points(BLUP) în TTD
$0.016248
1 Bluwhale Points(BLUP) în UGX
Sh8.3904
1 Bluwhale Points(BLUP) în XAF
Fr1.3632
1 Bluwhale Points(BLUP) în XCD
$0.00648
1 Bluwhale Points(BLUP) în XOF
Fr1.3632
1 Bluwhale Points(BLUP) în XPF
Fr0.2472
1 Bluwhale Points(BLUP) în BWP
P0.03228
1 Bluwhale Points(BLUP) în BZD
$0.004824
1 Bluwhale Points(BLUP) în CVE
$0.229632
1 Bluwhale Points(BLUP) în DJF
Fr0.4272
1 Bluwhale Points(BLUP) în DOP
$0.154368
1 Bluwhale Points(BLUP) în DZD
د.ج0.313152
1 Bluwhale Points(BLUP) în FJD
$0.005472
1 Bluwhale Points(BLUP) în GNF
Fr20.868
1 Bluwhale Points(BLUP) în GTQ
Q0.018384
1 Bluwhale Points(BLUP) în GYD
$0.501984
1 Bluwhale Points(BLUP) în ISK
kr0.3024

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Bluwhale Points, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Bluwhale Points oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Bluwhale Points

Cât valorează Bluwhale Points (BLUP) astăzi?
Prețul pe viu pentru BLUP în USD este 0.0024 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BLUP în USD?
Prețul actual pentru BLUP la USD este $ 0.0024. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Bluwhale Points?
Capitalizarea de piață pentru BLUP este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BLUP?
Ofertă aflată în circulație pentru BLUP este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BLUP?
BLUP a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BLUP?
BLUP a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BLUP?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BLUP este $ 2.92K USD.
Va crește BLUP în acest an?
BLUP ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BLUP pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Bluwhale Points (BLUP)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$0.0024
