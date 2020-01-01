Tokenomie pentru BlueMove (BLUEMOVE) Descoperă informații cheie despre BlueMove (BLUEMOVE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BlueMove (BLUEMOVE) BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers. Pagină de internet oficială: https://bluemove.net/ Carte albă: https://docs.bluemove.net/docs/welcome-to-bluemove Explorator de blocuri: https://aptoscan.com/coin/0x27fafcc4e39daac97556af8a803dbb52bcb03f0821898dc845ac54225b9793eb::move_coin::MoveCoin

Tokenomie și analiză de preț pentru BlueMove (BLUEMOVE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BlueMove (BLUEMOVE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 417.60K $ 417.60K $ 417.60K Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 217.50M $ 217.50M $ 217.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 576.00K $ 576.00K $ 576.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.1889 $ 0.1889 $ 0.1889 Minim dintotdeauna: $ 0.002573710453594249 $ 0.002573710453594249 $ 0.002573710453594249 Preț curent: $ 0.00192 $ 0.00192 $ 0.00192 Află mai mult despre prețul tokenului BlueMove (BLUEMOVE)

Tokenomie pentru BlueMove (BLUEMOVE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BlueMove (BLUEMOVE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLUEMOVE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLUEMOVE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLUEMOVE, explorează prețul în direct al tokenului BLUEMOVE!

Cum se cumpără BLUEMOVE Te interesează să adaugi BlueMove (BLUEMOVE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BLUEMOVE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BLUEMOVE pe MEXC!

Istoric de preț pentru BlueMove (BLUEMOVE) Analiza istoricului de preț pentru BLUEMOVE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BLUEMOVE!

Predicție de preț pentru BLUEMOVE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLUEMOVE? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLUEMOVE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLUEMOVE!

