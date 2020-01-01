Tokenomie pentru Bit Ultra (BLT) Descoperă informații cheie despre Bit Ultra (BLT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bit Ultra (BLT) Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization. Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization. Pagină de internet oficială: https://bit-ultra.com/ Carte albă: https://jumpshare.com/v/vKdP4hUWYsO2s9zNRrRy Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xB95462682257e272E7D32c4214A3197a3B7cCf5e Cumpără BLT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bit Ultra (BLT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bit Ultra (BLT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M Maxim dintotdeauna: $ 0.094735 $ 0.094735 $ 0.094735 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.002443 $ 0.002443 $ 0.002443 Află mai mult despre prețul tokenului Bit Ultra (BLT)

Tokenomie pentru Bit Ultra (BLT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bit Ultra (BLT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLT, explorează prețul în direct al tokenului BLT!

Istoric de preț pentru Bit Ultra (BLT) Analiza istoricului de preț pentru BLT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BLT!

Predicție de preț pentru BLT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLT!

