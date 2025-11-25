Ce este BETURA

Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.41K $ 15.41K $ 15.41K Maxim dintotdeauna: $ 0.005659 $ 0.005659 $ 0.005659 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00001541 $ 0.00001541 $ 0.00001541

Informații despre BETURA (BETURA) Betura is a next-generation Daily Fantasy Sports (DFS) platform, founded in December 2023, that combines blockchain transparency and AI innovation to deliver a global, KYC-free, and instant-payout experience. Built on Solana with support for ETH, BNB, and SOL, Betura allows players to draft teams, join contests, and earn real rewards. Pagină de internet oficială: https://betura.net/ Carte albă: https://betura.gitbook.io/betura-docs Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/BMHkAMoj2B8VUPPfEkops8XqPgN4oJkjR2oFRpRG2oqL

Tokenomie pentru BETURA (BETURA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BETURA (BETURA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BETURA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BETURA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BETURA, explorează prețul în direct al tokenului BETURA!

Cum se cumpără BETURA Te interesează să adaugi BETURA (BETURA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BETURA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Istoric de preț pentru BETURA (BETURA) Analiza istoricului de preț pentru BETURA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Predicție de preț pentru BETURA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BETURA? Pagina noastră de predicție de preț pentru BETURA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

