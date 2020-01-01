Tokenomie pentru BEERCOIN (BEER) Descoperă informații cheie despre BEERCOIN (BEER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BEERCOIN (BEER) $BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time! $BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time! Pagină de internet oficială: https://beercoin.wtf/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/AujTJJ7aMS8LDo3bFzoyXDwT3jBALUbu4VZhzZdTZLmG Cumpără BEER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BEERCOIN (BEER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BEERCOIN (BEER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Ofertă totală: $ 888.89B $ 888.89B $ 888.89B Ofertă aflată în circulație: $ 549.76B $ 549.76B $ 549.76B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Maxim dintotdeauna: $ 0.0005956 $ 0.0005956 $ 0.0005956 Minim dintotdeauna: $ 0.000001499377682749 $ 0.000001499377682749 $ 0.000001499377682749 Preț curent: $ 0.000003098 $ 0.000003098 $ 0.000003098 Află mai mult despre prețul tokenului BEERCOIN (BEER)

Tokenomie pentru BEERCOIN (BEER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BEERCOIN (BEER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BEER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BEER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BEER, explorează prețul în direct al tokenului BEER!

Cum se cumpără BEER Te interesează să adaugi BEERCOIN (BEER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BEER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BEER pe MEXC!

Istoric de preț pentru BEERCOIN (BEER) Analiza istoricului de preț pentru BEER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BEER!

Predicție de preț pentru BEER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BEER? Pagina noastră de predicție de preț pentru BEER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BEER!

