Tokenomie pentru CDARI (BAC) Descoperă informații cheie despre CDARI (BAC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CDARI (BAC) Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics. Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics. Pagină de internet oficială: https://cdari.io/ Carte albă: https://cdari.gitbook.io/bac-whitepaper-1.0/ Explorator de blocuri: https://matchscan.io/token/0xb49ed45d594aB849C46e01eba11C794d955A2EaD Cumpără BAC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CDARI (BAC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CDARI (BAC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 31.29M $ 31.29M $ 31.29M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 55.21M $ 55.21M $ 55.21M Maxim dintotdeauna: $ 21.3146 $ 21.3146 $ 21.3146 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 1.7645 $ 1.7645 $ 1.7645 Află mai mult despre prețul tokenului CDARI (BAC)

Tokenomie pentru CDARI (BAC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CDARI (BAC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAC, explorează prețul în direct al tokenului BAC!

Cum se cumpără BAC Te interesează să adaugi CDARI (BAC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BAC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BAC pe MEXC!

Istoric de preț pentru CDARI (BAC) Analiza istoricului de preț pentru BAC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BAC!

Predicție de preț pentru BAC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BAC? Pagina noastră de predicție de preț pentru BAC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BAC!

