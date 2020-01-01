Tokenomie pentru Baby BitCoin (BABYBTC) Descoperă informații cheie despre Baby BitCoin (BABYBTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Baby BitCoin (BABYBTC) Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts. Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts. Pagină de internet oficială: https://babybtc.org/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/8467ssuj6Gkw15ABv6BvxJAKnGJALXJu6dxDxt4upump Cumpără BABYBTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Baby BitCoin (BABYBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Baby BitCoin (BABYBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 150.00K $ 150.00K $ 150.00K Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 150.00K $ 150.00K $ 150.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.006757 $ 0.006757 $ 0.006757 Minim dintotdeauna: $ 0.000145141948339001 $ 0.000145141948339001 $ 0.000145141948339001 Preț curent: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 Află mai mult despre prețul tokenului Baby BitCoin (BABYBTC)

Tokenomie pentru Baby BitCoin (BABYBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Baby BitCoin (BABYBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BABYBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BABYBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BABYBTC, explorează prețul în direct al tokenului BABYBTC!

Cum se cumpără BABYBTC Te interesează să adaugi Baby BitCoin (BABYBTC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BABYBTC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BABYBTC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Baby BitCoin (BABYBTC) Analiza istoricului de preț pentru BABYBTC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BABYBTC!

Predicție de preț pentru BABYBTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BABYBTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru BABYBTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BABYBTC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!