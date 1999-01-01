Tokenomie pentru ChainAware (AWARE) Descoperă informații cheie despre ChainAware (AWARE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ChainAware (AWARE) ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities. ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities. Pagină de internet oficială: https://ChainAware.ai Carte albă: https://learn.chainaware.ai/how-to-use-chainaware.ai Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0xcf221109f45854ac52159420c543757fe84c113a Cumpără AWARE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ChainAware (AWARE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ChainAware (AWARE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 110.51K $ 110.51K $ 110.51K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 36.83M $ 36.83M $ 36.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 300.10K $ 300.10K $ 300.10K Maxim dintotdeauna: $ 501 $ 501 $ 501 Minim dintotdeauna: $ 0.003277281748940964 $ 0.003277281748940964 $ 0.003277281748940964 Preț curent: $ 0.003001 $ 0.003001 $ 0.003001 Află mai mult despre prețul tokenului ChainAware (AWARE)

Tokenomie pentru ChainAware (AWARE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ChainAware (AWARE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AWARE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AWARE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AWARE, explorează prețul în direct al tokenului AWARE!

Cum se cumpără AWARE Te interesează să adaugi ChainAware (AWARE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AWARE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AWARE pe MEXC!

Istoric de preț pentru ChainAware (AWARE) Analiza istoricului de preț pentru AWARE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AWARE!

Predicție de preț pentru AWARE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AWARE? Pagina noastră de predicție de preț pentru AWARE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AWARE!

