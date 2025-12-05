Prețul de astăzi pentru AVB

Prețul în timp real pentru AVB (AVB) este astăzi $ 0.002016, cu o modificare de 9.67% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru AVB în USD este $ 0.002016 pe AVB.

AVB ocupă în prezent poziția #3812 în funcție de capitalizarea de piață $ 0.00, cu o ofertă aflată în circulație de 0.00 AVB. În ultimele 24 de ore, AVB s-a tranzacționat între $ 0.002012 (minim) și $ 0.002283 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la $ 0.07838687215106645, în timp ce minimul istoric a fost $ 0.00012291405298022.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AVB a avut o modificare de 0.00% în ultima oră și de +8.97% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 54.45K.

Informații privind piața AVB (AVB)

Poziție No.3812 Capitalizare de piață $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 ore) $ 54.45K$ 54.45K $ 54.45K Capitalizare de piață complet diluată $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Ofertă află în circulație 0.00 0.00 0.00 Ofertă totală 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Lanț de blocuri public SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru AVB este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 54.45K. Oferta aflată în circulație pentru AVB este 0.00, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.02M.