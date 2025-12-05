BursăDEX+
Prețul în timp real pentru AVB astăzi este 0.002016 USD. Capitalizarea de piață pentru AVB este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AVB în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele!Prețul în timp real pentru AVB astăzi este 0.002016 USD. Capitalizarea de piață pentru AVB este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AVB în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele!

Pret AVB (AVB)

Preț în timp real pentru 1 AVB în USD:

$0.002016
-9.67%1D
USD
AVB (AVB) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-12-05 15:09:50 (UTC+8)

Prețul de astăzi pentru AVB

Prețul în timp real pentru AVB (AVB) este astăzi $ 0.002016, cu o modificare de 9.67% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru AVB în USD este $ 0.002016 pe AVB.

AVB ocupă în prezent poziția #3812 în funcție de capitalizarea de piață $ 0.00, cu o ofertă aflată în circulație de 0.00 AVB. În ultimele 24 de ore, AVB s-a tranzacționat între $ 0.002012 (minim) și $ 0.002283 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la $ 0.07838687215106645, în timp ce minimul istoric a fost $ 0.00012291405298022.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AVB a avut o modificare de 0.00% în ultima oră și de +8.97% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 54.45K.

Informații privind piața AVB (AVB)

No.3812

$ 0.00
$ 54.45K
$ 2.02M
0.00
1,000,000,000
SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru AVB este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 54.45K. Oferta aflată în circulație pentru AVB este 0.00, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.02M.

Istoricul prețurilor AVB USD

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.002012
Minim 24 h
$ 0.002283
Maxim 24 h

$ 0.002012
$ 0.002283
$ 0.07838687215106645
$ 0.00012291405298022
0.00%

-9.67%

+8.97%

+8.97%

Istoric de preț pentru AVB (AVB) USD

Urmărește modificările de preț pentru AVB pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00021582-9.67%
30 de zile$ -0.00003-1.47%
60 de zile$ -0.002984-59.68%
90 de zile$ -0.002984-59.68%
Modificare de preț astăzi pentru AVB

Astăzi, AVB a înregistrat o modificare de $ -0.00021582 (-9.67%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru AVB

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00003 (-1.47%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru AVB

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AVB a văzut o modificare de $ -0.002984 (-59.68%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru AVB

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.002984 (-59.68%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru AVB (AVB)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru AVB.

Analiză IA pentru AVB

Perspective bazate pe inteligență artificială care analizează cele mai recente mișcări ale prețurilor pentru AVB, tendințele volumelor de tranzacționare și indicatorii sentimentului pieței, oferind actualizări în timp real pentru a identifica oportunități de tranzacționare și pentru a sprijini luarea deciziilor în cunoștință de cauză.

Ce factori influențează prețurile pentru AVB?

Prețurile token-urilor AVB (Avalanche Bridge) sunt influențate de mai mulți factori cheie:

1. Adoptarea și creșterea ecosistemului Avalanche
2. Volumul și utilizarea tranzacțiilor prin bridge
3. Sentimentul general al pieței cripto
4. Cererea pentru activitatee interchain
5. Corelația cu performanța token-ului AVAX
6. Integrările în protocoalele DeFi
7. Actualizări ale securității rețelei
8. Soluțiile concurente de bridge
9. Dezvoltările legislative
10. Upgrade-uri și îmbunătățiri tehnice

Acești factori influențează colectiv oferta, cererea și valorificarea pe piață a AVB prin adoptarea utilizatorilor și sănătatea ecosistemului.

Predicție de preț pentru AVB

Predicție de preț pentru AVB (AVB) pentru 2030 (în 5 ani)
Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru AVB în 2030 este $ -- împreună cu o rată de creștere de 0.00%.
Predicție de preț pentru AVB (AVB) pentru 2040 (în 15 ani)

În 2040, prețul pentru AVB ar putea înregistra o creștere de 0.00%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ --.

Ce este AVB (AVB)

AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.

Resursă AVB

Pentru o înțelegere mai aprofundată a AVB, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

