Prețul în timp real pentru AVB astăzi este 0.002016 USD. Capitalizarea de piață pentru AVB este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AVB în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele!Prețul în timp real pentru AVB astăzi este 0.002016 USD. Capitalizarea de piață pentru AVB este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AVB în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele!
Prețul în timp real pentru AVB (AVB) este astăzi $ 0.002016, cu o modificare de 9.67% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru AVB în USD este $ 0.002016 pe AVB.
AVB ocupă în prezent poziția #3812 în funcție de capitalizarea de piață $ 0.00, cu o ofertă aflată în circulație de 0.00 AVB. În ultimele 24 de ore, AVB s-a tranzacționat între $ 0.002012 (minim) și $ 0.002283 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la $ 0.07838687215106645, în timp ce minimul istoric a fost $ 0.00012291405298022.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AVB a avut o modificare de 0.00% în ultima oră și de +8.97% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 54.45K.
Informații privind piața AVB (AVB)
No.3812
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.45K
$ 54.45K$ 54.45K
$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
Capitalizarea de piață actuală pentru AVB este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 54.45K. Oferta aflată în circulație pentru AVB este 0.00, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.02M.
Istoricul prețurilor AVB USD
Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.002012
$ 0.002012$ 0.002012
Minim 24 h
$ 0.002283
$ 0.002283$ 0.002283
Maxim 24 h
$ 0.002012
$ 0.002012$ 0.002012
$ 0.002283
$ 0.002283$ 0.002283
$ 0.07838687215106645
$ 0.07838687215106645$ 0.07838687215106645
$ 0.00012291405298022
$ 0.00012291405298022$ 0.00012291405298022
0.00%
-9.67%
+8.97%
+8.97%
Istoric de preț pentru AVB (AVB) USD
Urmărește modificările de preț pentru AVB pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:
Perioadă
Modificare (USD)
Modificare (%)
Astăzi
$ -0.00021582
-9.67%
30 de zile
$ -0.00003
-1.47%
60 de zile
$ -0.002984
-59.68%
90 de zile
$ -0.002984
-59.68%
Modificare de preț astăzi pentru AVB
Astăzi, AVB a înregistrat o modificare de $ -0.00021582 (-9.67%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.
Modificare de preț pe 30 de zile pentru AVB
În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00003 (-1.47%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.
Modificare de preț pe 60 de zile pentru AVB
Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AVB a văzut o modificare de $ -0.002984 (-59.68%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.
Modificare de preț pe 90 de zile pentru AVB
Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.002984 (-59.68%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.
Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru AVB (AVB)?
Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru AVB.
Analiză IA pentru AVB
Perspective bazate pe inteligență artificială care analizează cele mai recente mișcări ale prețurilor pentru AVB, tendințele volumelor de tranzacționare și indicatorii sentimentului pieței, oferind actualizări în timp real pentru a identifica oportunități de tranzacționare și pentru a sprijini luarea deciziilor în cunoștință de cauză.
Ce factori influențează prețurile pentru AVB?
Prețurile token-urilor AVB (Avalanche Bridge) sunt influențate de mai mulți factori cheie:
1. Adoptarea și creșterea ecosistemului Avalanche 2. Volumul și utilizarea tranzacțiilor prin bridge 3. Sentimentul general al pieței cripto 4. Cererea pentru activitatee interchain 5. Corelația cu performanța token-ului AVAX 6. Integrările în protocoalele DeFi 7. Actualizări ale securității rețelei 8. Soluțiile concurente de bridge 9. Dezvoltările legislative 10. Upgrade-uri și îmbunătățiri tehnice
Acești factori influențează colectiv oferta, cererea și valorificarea pe piață a AVB prin adoptarea utilizatorilor și sănătatea ecosistemului.
Predicție de preț pentru AVB
Predicție de preț pentru AVB (AVB) pentru 2030 (în 5 ani)
Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru AVB în 2030 este $ -- împreună cu o rată de creștere de 0.00%.
Predicție de preț pentru AVB (AVB) pentru 2040 (în 15 ani)
În 2040, prețul pentru AVB ar putea înregistra o creștere de 0.00%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ --.
Instrumente MEXC Pentru proiecții de scenarii în timp real și o analiză mai personalizată, utilizatorii pot utiliza instrumentul MEXC de predicție a prețurilor și Analize de piață IA.
Declinarea responsabilității: Aceste scenarii sunt ilustrative și educative; criptomonedele sunt volatile. Efectuează propriile cercetări (DYOR) înainte de a lua decizii. Vrei să știi la ce preț va ajunge AVB în 2025-2026? Vizitează pagina Predicție de preț pentru predicțiile de prețuri pentru AVB pentru 2025-2026 dând clic pe AVB Predicție de preț.
Cum să se cumpără și se investește în AVB
Ești gata să începi cu AVB? Pe MEXC, cumpărarea de AVB este rapidă și ușoară pentru începători. Poți începe să tranzacționezi instantaneu după ce ai realizat prima achiziție. Pentru a afla mai multe, consultă ghidul nostru complet despre cum să cumperi AVB. Mai jos este o prezentare generală rapidă în 5 pași pentru a te ajuta să îți începi Călătoria de cumpărare de AVB (AVB) .
Pasul 1
Creează-ți un cont și completează KYC
În primul rând, înscrie-te pentru un cont și completează KYC pe MEXC. Poți face acest lucru pe pagina web oficială MEXC sau pe aplicația MEXC, utilizând numărul de telefon sau adresa de e-mail.
Pe site-ul MEXC, dă clic pe Spot în bara de sus și caută tokenurile preferate.
Pasul 4
Alege-ți tokenurile
Cu peste 0.00 tokenuri disponibile, poți cumpăra cu ușurință Bitcoin, Ethereum și tokenuri în tendințe.
Pasul 5
Finalizează achiziția
Introdu suma de tokenuri sau echivalentul în moneda locală. Dă clic pe Cumpără și AVB va fi virat instantaneu în portofelul tău.
Ce poți face cu AVB
Deținerea de AVB îți permite să deschizi mai multe uși în ceea ce privește doar cumpărarea și deținerea. Poți tranzacționa BTC pe sute de piețe, poți obține recompense pasive prin produse flexibile de mizare și economisire sau poți utiliza instrumente profesionale de tranzacționare pentru a-ți crește activele. Fie că ești începător sau investitor profesionist cu experiență, MEXC te ajută să îți maximizezi potențialul cripto. Mai jos sunt cele mai importante patru moduri în care poți profita la maximum de tokenuri Bitcoin
Explorează piața Spot MEXC
Tranzacționează peste 2,800 de tokenuri cu comisioane foarte mici.
Tranzacționare de contracte la termen
Tranzacționează cu un levier de până la 500x și lichiditate mare.
MEXC Launchpool
Mizează tokenuri și obține distribuiri Airdrop uimitoare.
Pre-piața MEXC
Cumpără și vinde tokenuri noi înainte ca acestea să fie listate oficial.
Tranzacționare cu comisioane extrem de mici pe MEXC
Cumpărarea de AVB (AVB) pe MEXC înseamnă mai multă valoare pentru bani. Fiind una dintre platformele cripto cu cele mai mici comisioane de pe piață, MEXC ajută la reducerea costurilor încă de la prima tranzacție.
Comisioane de tranzacționare Spot:
--
Maker
--
Taker
Comisioane de tranzacționare a contractelor la termen:
AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.
AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.
Resursă AVB
Pentru o înțelegere mai aprofundată a AVB, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:
Dacă AVB ar crește la o rată anuală de 5%, valoarea sa estimată ar putea ajunge la aproximativ $-- până în 2026, $-- până în 2030, $-- până în 2035 și $-- până în 2040. Aceste cifre ilustrează un scenariu de creștere compusă constantă, deși prețul real viitor va depinde de adoptarea pe piață, de evoluțiile de reglementare și de condițiile macroeconomice. Poți vedea tabelul de proiecție complet de mai jos pentru o defalcare detaliată, an de an, a prețurilor potențiale pentru AVB și a randamentului așteptat al investiției.
Cât valorează AVB astăzi?
Prețul de astăzi pentru AVB este $ 0.002016. Consultă secțiunea Istoricul prețurilor pentru a înțelege istoricul pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile.
Este AVB încă o investiție bună?
AVB rămâne o criptomonedă tranzacționată activ, cu o participare continuă pe piață și cu dezvoltarea ecosistemului. Cu toate acestea, investițiile cripto, cum ar fi investițiile în AVB sunt inerent volatile și ar trebui să se alinieze cu toleranța personală la risc. Efectuează întotdeauna cercetări independente (DYOR) și ia în considerare condițiile pieței înainte de a lua decizii financiare și de a face investiții.
Care este volumul zilnic de tranzacționare pentru AVB?
S-au efectuat tranzacții cu AVB în valoare de $ 54.45K pe MEXC în ultimele 24 de ore.
Care este prețul actual pentru AVB?
Prețul pe viu pentru AVB este actualizat în timp real pe baza activității de tranzacționare la nivel global pe principalele burse, inclusiv MEXC. Prețurile pieței fluctuează continuu ca urmare a modificărilor lichidității, volumului tranzacțiilor și sentimentului general. Pentru a vedea cel mai recent preț pentru AVB în moneda ta preferată, vizitează pagina Preț AVB pentru mai multe informații.
Ce afectează prețul criptomonedei AVB?
Prețul pentru AVB este influențat de mai mulți factori cheie, inclusiv sentimentul general al pieței, volumul tranzacțiilor, evoluțiile tehnologice și tendințele de adopție ale utilizatorilor. Condițiile macroeconomice mai largi, cum ar fi modificările ratei dobânzii, ciclurile de lichiditate și semnalele de reglementare, joacă, de asemenea, un rol important în evoluția prețurilor.
Pentru a rămâne la curent cu evoluțiile pieței în timp real și cu actualizările proiectelor, vizitează Știri MEXC pentru cele mai recente analize și informații despre criptomonede.
Care token are cel mai mare volum de tranzacționare pe MEXC?
Mai jos sunt tokenurile cele mai tranzacționate în prezent pe MEXC în funcție de volumul de tranzacționare pe 24 de ore. Prețurile și performanțele se actualizează continuu pe baza datelor în timp real de pe piață.
Cel mai tare token
Preț
Modificare
BTC
92,378.09
-0.63%
ETH
3,177.8
-0.94%
UCN
1,638.23
+0.02%
SOL
140.6
-1.82%
USDC
0.9996
-0.01%
Cum plasez un de stop pierdere sau de preluare profit pentru AVB pe MEXC?
MEXC acceptă ordine Stop pierdere și Preluare profit pentru a ajuta la gestionarea automată a riscului.
1. Accesează secțiunea de tranzacționare Spot sau de contracte la termen și selectează perechea AVB/USDT.
2. Alege „Limită stop” sau „Ordin declanșator” din meniul cu tipurile de ordine.
3. Stabilește-ți prețul de declanșare (nivelul care activează ordinul) și prețul de execuție (prețul la care va fi executat).
4. Confirmă detaliile ordinului și trimite-le.
Ordinul tău de stop pierdere se va activa dacă prețul criptomonedei AVB se mișcă împotriva poziției tale, în timp ce un ordin de preluare profit este executat automat atunci când atinge nivelul țintă de profit.
Pentru exemple și tutoriale detaliate, consultă Ghidul de tranzacționare Spot MEXC
Va crește prețul pentru AVB în acest an?
Prețul pentru AVB ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția prețurilor pentru AVB (AVB) pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-12-05 15:09:50 (UTC+8)
Actualizări importante din industrie pentru AVB (AVB)
Timp (UTC+8)
Tip
Informații
12-04 09:24:58
Actualizări din industrie
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
12-03 18:46:22
Politică valutară
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55
Actualizări din industrie
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37
Actualizări din industrie
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54
Actualizări din industrie
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38
Actualizări din industrie
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile.
Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.