Informații despre Athene Network (ATN) Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach. Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach. Pagină de internet oficială: https://athene.network/ Carte albă: https://athene.network/pitch-deck Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x1c6fded596069ebda2ec079891f10efba2c111aa Cumpără ATN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Athene Network (ATN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Athene Network (ATN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 39.30K $ 39.30K $ 39.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.5543 $ 0.5543 $ 0.5543 Minim dintotdeauna: $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 Preț curent: $ 0.00001572 $ 0.00001572 $ 0.00001572 Află mai mult despre prețul tokenului Athene Network (ATN)

Tokenomie pentru Athene Network (ATN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Athene Network (ATN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ATN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ATN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATN, explorează prețul în direct al tokenului ATN!

Cum se cumpără ATN Te interesează să adaugi Athene Network (ATN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ATN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ATN pe MEXC!

Istoric de preț pentru Athene Network (ATN) Analiza istoricului de preț pentru ATN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ATN!

Predicție de preț pentru ATN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ATN? Pagina noastră de predicție de preț pentru ATN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ATN!

