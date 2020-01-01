Tokenomie pentru AstroPepeX (APX1) Descoperă informații cheie despre AstroPepeX (APX1), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AstroPepeX (APX1) AstroPepeX is a chatgpt generated AI Meme token on Ethereum. AstroPepeX is a chatgpt generated AI Meme token on Ethereum. Pagină de internet oficială: https://astropepe.io Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/8GQa5N9HJT5tW6vg3umYG5us1xHmiU948LfDihg2f8Vf Cumpără APX1 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AstroPepeX (APX1) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AstroPepeX (APX1), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 Ofertă totală: $ 65.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 841.75K Maxim dintotdeauna: $ 0.00036174 Minim dintotdeauna: $ 0.00000005135126203 Preț curent: $ 0.00001295 Află mai mult despre prețul tokenului AstroPepeX (APX1)

Tokenomie pentru AstroPepeX (APX1): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AstroPepeX (APX1) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri APX1 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri APX1 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru APX1, explorează prețul în direct al tokenului APX1!

Cum se cumpără APX1 Te interesează să adaugi AstroPepeX (APX1) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru APX1, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra APX1 pe MEXC!

Istoric de preț pentru AstroPepeX (APX1) Analiza istoricului de preț pentru APX1 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru APX1!

Predicție de preț pentru APX1 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta APX1? Pagina noastră de predicție de preț pentru APX1 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul APX1!

