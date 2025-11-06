BursăDEX+
Prețul în timp real pentru America Party astăzi este 0.0006477 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru APETH în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru APETH pe MEXC acum.

Mai multe despre APETH

Informații de preț pentru APETH

Ce este APETH

Pagina oficială pentru APETH

Tokenomie pentru APETH

Prognoza prețurilor pentru APETH

Istoric APETH

Ghid de cumpărare APETH

Convertor valutar APETH în fiduciar

APETH Spot

Contracte la termenAPETH USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo America Party

Pret America Party (APETH)

Preț în timp real pentru 1 APETH în USD:

$0.0006477
$0.0006477$0.0006477
+2.61%1D
USD
America Party (APETH) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:32:21 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru America Party (APETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.000627
$ 0.000627$ 0.000627
Minim 24 h
$ 0.0006479
$ 0.0006479$ 0.0006479
Maxim 24 h

$ 0.000627
$ 0.000627$ 0.000627

$ 0.0006479
$ 0.0006479$ 0.0006479

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

+0.01%

+2.61%

-24.85%

-24.85%

Prețul în timp real pentru America Party (APETH) este $ 0.0006477. În ultimele 24 de ore, tokenul APETH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.000627 și un maxim de $ 0.0006479, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru APETH este $ 0.041828596012183014, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000003393228455216.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, APETH s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu +2.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața America Party (APETH)

No.2351

$ 647.70K
$ 647.70K$ 647.70K

$ 55.68K
$ 55.68K$ 55.68K

$ 647.70K
$ 647.70K$ 647.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru America Party este $ 647.70K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 55.68K. Oferta aflată în circulație pentru APETH este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 647.70K.

Istoric de preț pentru America Party (APETH) USD

Urmărește modificările de preț pentru America Party pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000016475+2.61%
30 de zile$ -0.0006233-49.05%
60 de zile$ -0.0018233-73.79%
90 de zile$ -0.0043663-87.09%
Modificare de preț astăzi pentru America Party

Astăzi, APETH a înregistrat o modificare de $ +0.000016475 (+2.61%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru America Party

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0006233 (-49.05%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru America Party

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, APETH a văzut o modificare de $ -0.0018233 (-73.79%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru America Party

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0043663 (-87.09%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru America Party (APETH)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru America Party.

Ce este America Party (APETH)

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

Tokenul America Party este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile America Party. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru APETH pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre America Party pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare America Party fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru America Party (USD)

Ce valoare va avea America Party (APETH) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale America Party (APETH) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru America Party.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru America Party!

Tokenomie pentru America Party (APETH)

Înțelegerea tokenomică a America Party (APETH) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru APETH!

Cum se cumpără America Party (APETH)

Vrei să știi cum să cumperi America Party? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra America Party cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas.

APETH în monede locale

Resursă America Party

Pentru o înțelegere mai aprofundată a America Party, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web America Party oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre America Party

Cât valorează America Party (APETH) astăzi?
Prețul pe viu pentru APETH în USD este 0.0006477 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru APETH în USD?
Prețul actual pentru APETH la USD este $ 0.0006477. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru America Party?
Capitalizarea de piață pentru APETH este $ 647.70K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru APETH?
Ofertă aflată în circulație pentru APETH este 1.00B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru APETH?
APETH a obținut un preț ATH de 0.041828596012183014 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru APETH?
APETH a avut un preț ATL de 0.000003393228455216 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru APETH?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru APETH este $ 55.68K USD.
Va crește APETH în acest an?
APETH ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru APETH pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:32:21 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator APETH în USD

Sumă

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0.0006477 USD

Tranzacționează APETH

APETH/USDT
$0.0006477
$0.0006477$0.0006477
+2.76%

