Prețul în timp real pentru Ant Token astăzi este 0.000001267 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ANTY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ANTY pe MEXC acum.

Mai multe despre ANTY

Informații de preț pentru ANTY

Ce este ANTY

Carte albă pentru ANTY

Pagina oficială pentru ANTY

Tokenomie pentru ANTY

Prognoza prețurilor pentru ANTY

Istoric ANTY

Ghid de cumpărare ANTY

Convertor valutar ANTY în fiduciar

ANTY Spot

Pret Ant Token (ANTY)

Preț în timp real pentru 1 ANTY în USD:

$0.000001267
+0.55%1D
USD
Ant Token (ANTY) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:35:24 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Ant Token (ANTY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.000001201
Minim 24 h
$ 0.000001756
Maxim 24 h

$ 0.000001201
$ 0.000001756
--
--
0.00%

+0.55%

-99.69%

-99.69%

Prețul în timp real pentru Ant Token (ANTY) este $ 0.000001267. În ultimele 24 de ore, tokenul ANTY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.000001201 și un maxim de $ 0.000001756, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ANTY este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ANTY s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu +0.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -99.69% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ant Token (ANTY)

$ 5.91K
$ 5.91K$ 5.91K

$ 126.70
$ 126.70$ 126.70

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Ant Token este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 5.91K. Oferta aflată în circulație pentru ANTY este --, cu o ofertă totală de 100000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 126.70.

Istoric de preț pentru Ant Token (ANTY) USD

Urmărește modificările de preț pentru Ant Token pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00000000693+0.55%
30 de zile$ -0.000998733-99.88%
60 de zile$ -0.000998733-99.88%
90 de zile$ -0.000998733-99.88%
Modificare de preț astăzi pentru Ant Token

Astăzi, ANTY a înregistrat o modificare de $ +0.00000000693 (+0.55%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Ant Token

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000998733 (-99.88%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Ant Token

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ANTY a văzut o modificare de $ -0.000998733 (-99.88%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Ant Token

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000998733 (-99.88%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Ant Token (ANTY)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Ant Token.

Ce este Ant Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Tokenul Ant Token este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Ant Token. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ANTY pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Ant Token pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Ant Token fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Ant Token (USD)

Ce valoare va avea Ant Token (ANTY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Ant Token (ANTY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Ant Token.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Ant Token!

Tokenomie pentru Ant Token (ANTY)

Înțelegerea tokenomică a Ant Token (ANTY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ANTY!

Cum se cumpără Ant Token (ANTY)

Vrei să știi cum să cumperi Ant Token? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Ant Token cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă Ant Token

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Ant Token, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Ant Token oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Ant Token

Cât valorează Ant Token (ANTY) astăzi?
Prețul pe viu pentru ANTY în USD este 0.000001267 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ANTY în USD?
Prețul actual pentru ANTY la USD este $ 0.000001267. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Ant Token?
Capitalizarea de piață pentru ANTY este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ANTY?
Ofertă aflată în circulație pentru ANTY este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ANTY?
ANTY a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ANTY?
ANTY a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ANTY?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ANTY este $ 5.91K USD.
Va crește ANTY în acest an?
ANTY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ANTY pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:35:24 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Ant Token (ANTY)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

