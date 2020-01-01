Tokenomie pentru AIXCB by Virtuals (AIXCB) Descoperă informații cheie despre AIXCB by Virtuals (AIXCB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AIXCB by Virtuals (AIXCB) aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. Pagină de internet oficială: https://aixcbcapital.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU Cumpără AIXCB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AIXCB by Virtuals (AIXCB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AIXCB by Virtuals (AIXCB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Ofertă totală: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M Ofertă aflată în circulație: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Maxim dintotdeauna: $ 0.0635 $ 0.0635 $ 0.0635 Minim dintotdeauna: $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 Preț curent: $ 0.001914 $ 0.001914 $ 0.001914 Află mai mult despre prețul tokenului AIXCB by Virtuals (AIXCB)

Tokenomie pentru AIXCB by Virtuals (AIXCB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AIXCB by Virtuals (AIXCB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIXCB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIXCB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIXCB, explorează prețul în direct al tokenului AIXCB!

Istoric de preț pentru AIXCB by Virtuals (AIXCB) Analiza istoricului de preț pentru AIXCB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AIXCB!

Predicție de preț pentru AIXCB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AIXCB? Pagina noastră de predicție de preț pentru AIXCB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AIXCB!

