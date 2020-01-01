Tokenomie pentru AI Voice Agents (AIVA) Descoperă informații cheie despre AI Voice Agents (AIVA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AI Voice Agents (AIVA) AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences. Pagină de internet oficială: https://aivoiceagents.xyz/ Carte albă: https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7 Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61

Tokenomie și analiză de preț pentru AI Voice Agents (AIVA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AI Voice Agents (AIVA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 148.90K $ 148.90K $ 148.90K Maxim dintotdeauna: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Minim dintotdeauna: $ 0.000127627320481459 $ 0.000127627320481459 $ 0.000127627320481459 Preț curent: $ 0.0001489 $ 0.0001489 $ 0.0001489 Află mai mult despre prețul tokenului AI Voice Agents (AIVA)

Tokenomie pentru AI Voice Agents (AIVA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AI Voice Agents (AIVA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIVA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIVA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIVA, explorează prețul în direct al tokenului AIVA!

Cum se cumpără AIVA Te interesează să adaugi AI Voice Agents (AIVA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AIVA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AIVA pe MEXC!

Istoric de preț pentru AI Voice Agents (AIVA) Analiza istoricului de preț pentru AIVA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AIVA!

Predicție de preț pentru AIVA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AIVA? Pagina noastră de predicție de preț pentru AIVA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AIVA!

