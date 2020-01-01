Tokenomie pentru AiRight (AIRI) Descoperă informații cheie despre AiRight (AIRI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AiRight (AIRI) AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights. AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights. Pagină de internet oficială: https://www.airight.io/ Carte albă: https://docs.airight.io/whitepaper/introduction Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x7e2a35c746f2f7c240b664f1da4dd100141ae71f Cumpără AIRI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AiRight (AIRI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AiRight (AIRI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.70K $ 28.70K $ 28.70K Ofertă totală: $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B Ofertă aflată în circulație: $ 256.26M $ 256.26M $ 256.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 212.80K $ 212.80K $ 212.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.016499 $ 0.016499 $ 0.016499 Minim dintotdeauna: $ 0.00010683064733637 $ 0.00010683064733637 $ 0.00010683064733637 Preț curent: $ 0.000112 $ 0.000112 $ 0.000112 Află mai mult despre prețul tokenului AiRight (AIRI)

Tokenomie pentru AiRight (AIRI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AiRight (AIRI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIRI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIRI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIRI, explorează prețul în direct al tokenului AIRI!

