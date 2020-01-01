Tokenomie pentru Casper AI (AIAGENT) Descoperă informații cheie despre Casper AI (AIAGENT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Casper AI (AIAGENT) The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT. The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT. Pagină de internet oficială: www.csprai.com Carte albă: https://docs.csprai.com Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d Cumpără AIAGENT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Casper AI (AIAGENT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Casper AI (AIAGENT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 816.35K $ 816.35K $ 816.35K Maxim dintotdeauna: $ 0.0198 $ 0.0198 $ 0.0198 Minim dintotdeauna: $ 0.000638530725507041 $ 0.000638530725507041 $ 0.000638530725507041 Preț curent: $ 0.000649 $ 0.000649 $ 0.000649 Află mai mult despre prețul tokenului Casper AI (AIAGENT)

Tokenomie pentru Casper AI (AIAGENT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Casper AI (AIAGENT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIAGENT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIAGENT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIAGENT, explorează prețul în direct al tokenului AIAGENT!

Cum se cumpără AIAGENT Te interesează să adaugi Casper AI (AIAGENT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AIAGENT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AIAGENT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Casper AI (AIAGENT) Analiza istoricului de preț pentru AIAGENT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AIAGENT!

Predicție de preț pentru AIAGENT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AIAGENT? Pagina noastră de predicție de preț pentru AIAGENT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AIAGENT!

