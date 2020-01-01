Tokenomie pentru iAgent Protocol (AGNT) Descoperă informații cheie despre iAgent Protocol (AGNT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre iAgent Protocol (AGNT) Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. Pagină de internet oficială: https://www.iagentpro.com Carte albă: https://docs.iagentpro.com Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6 Cumpără AGNT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru iAgent Protocol (AGNT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru iAgent Protocol (AGNT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 920.00K $ 920.00K $ 920.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Minim dintotdeauna: $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 Preț curent: $ 0.00092 $ 0.00092 $ 0.00092 Află mai mult despre prețul tokenului iAgent Protocol (AGNT)

Tokenomie pentru iAgent Protocol (AGNT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru iAgent Protocol (AGNT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AGNT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AGNT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AGNT, explorează prețul în direct al tokenului AGNT!

Istoric de preț pentru iAgent Protocol (AGNT) Analiza istoricului de preț pentru AGNT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AGNT!

Predicție de preț pentru AGNT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AGNT? Pagina noastră de predicție de preț pentru AGNT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AGNT!

