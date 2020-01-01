Tokenomie pentru 717ai by Virtuals (WIRE) Descoperă informații cheie despre 717ai by Virtuals (WIRE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 717ai by Virtuals (WIRE) 717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai. 717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai. Pagină de internet oficială: https://app.virtuals.io/virtuals/16104 Carte albă: https://www.717ai.io/wire-litepaper Cumpără WIRE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 717ai by Virtuals (WIRE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 717ai by Virtuals (WIRE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Ofertă totală: $ 962.22M $ 962.22M $ 962.22M Ofertă aflată în circulație: $ 954.81M $ 954.81M $ 954.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Maxim dintotdeauna: $ 0.01085047 $ 0.01085047 $ 0.01085047 Minim dintotdeauna: $ 0.00005697 $ 0.00005697 $ 0.00005697 Preț curent: $ 0.00372315 $ 0.00372315 $ 0.00372315 Află mai mult despre prețul tokenului 717ai by Virtuals (WIRE)

Tokenomie pentru 717ai by Virtuals (WIRE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 717ai by Virtuals (WIRE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WIRE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WIRE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WIRE, explorează prețul în direct al tokenului WIRE!

Predicție de preț pentru WIRE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WIRE? Pagina noastră de predicție de preț pentru WIRE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WIRE!

