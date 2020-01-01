Tokenomie pentru 4TRUMP (4WIN) Descoperă informații cheie despre 4TRUMP (4WIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 4TRUMP (4WIN) What is the project about? 4TRUMP (4WIN) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, 4TRUMP (4WIN) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem. What makes your project unique? The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen 4TRUMP grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, 4TRUMP has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? 4TRUMP (4WIN) is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders. Pagină de internet oficială: https://trump4win.com/ Carte albă: https://trump4win.com/ Cumpără 4WIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 4TRUMP (4WIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 4TRUMP (4WIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.56K $ 21.56K $ 21.56K Ofertă totală: $ 47.05M $ 47.05M $ 47.05M Ofertă aflată în circulație: $ 47.05M $ 47.05M $ 47.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.56K $ 21.56K $ 21.56K Maxim dintotdeauna: $ 0.14474 $ 0.14474 $ 0.14474 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0004583 $ 0.0004583 $ 0.0004583 Află mai mult despre prețul tokenului 4TRUMP (4WIN)

Tokenomie pentru 4TRUMP (4WIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 4TRUMP (4WIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 4WIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 4WIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 4WIN, explorează prețul în direct al tokenului 4WIN!

Predicție de preț pentru 4WIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 4WIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru 4WIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 4WIN!

