Informații privind prețul pentru 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00014293$ 0.00014293 $ 0.00014293 Cel mai mic preț $ 0.00007899$ 0.00007899 $ 0.00007899 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -14.57% Modificare de preț (7 zile) -14.57%

Prețul în timp real pentru 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) este $0.00008136. În ultimele 24 de ore, tokenul GOLDPEPE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOLDPEPE este $ 0.00014293, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00007899.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOLDPEPE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Capitalizare de piață $ 81.36K$ 81.36K $ 81.36K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 81.36K$ 81.36K $ 81.36K Ofertă află în circulație 999.96M 999.96M 999.96M Ofertă totală 999,959,785.275677 999,959,785.275677 999,959,785.275677

Capitalizarea de piață actuală pentru 24K Gold PEPE este $ 81.36K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOLDPEPE este 999.96M, cu o ofertă totală de 999959785.275677. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 81.36K.