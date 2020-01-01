Tokenomie pentru 23 Turtles (AI23T) Descoperă informații cheie despre 23 Turtles (AI23T), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 23 Turtles (AI23T) Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T Pagină de internet oficială: https://www.coralprotocol.org Cumpără AI23T acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 23 Turtles (AI23T) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 23 Turtles (AI23T), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.48K $ 16.48K $ 16.48K Ofertă totală: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Ofertă aflată în circulație: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.48K $ 16.48K $ 16.48K Maxim dintotdeauna: $ 0.00587406 $ 0.00587406 $ 0.00587406 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului 23 Turtles (AI23T)

Tokenomie pentru 23 Turtles (AI23T): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 23 Turtles (AI23T) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AI23T care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AI23T care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AI23T, explorează prețul în direct al tokenului AI23T!

