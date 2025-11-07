Informații privind prețul pentru 2004 PEPE (BOG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) -4.62% Modificare de preț (7 zile) -15.65% Modificare de preț (7 zile) -15.65%

Prețul în timp real pentru 2004 PEPE (BOG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BOG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOG s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -4.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața 2004 PEPE (BOG)

Capitalizare de piață $ 6.75K$ 6.75K $ 6.75K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.75K$ 6.75K $ 6.75K Ofertă află în circulație 997.00M 997.00M 997.00M Ofertă totală 997,001,510.491711 997,001,510.491711 997,001,510.491711

Capitalizarea de piață actuală pentru 2004 PEPE este $ 6.75K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BOG este 997.00M, cu o ofertă totală de 997001510.491711. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.75K.