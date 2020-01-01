Tokenomie pentru Bitcoin Cats (1CAT) Descoperă informații cheie despre Bitcoin Cats (1CAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bitcoin Cats (1CAT) Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others. Pagină de internet oficială: https://www.bitcoincats.world/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821 Cumpără 1CAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bitcoin Cats (1CAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bitcoin Cats (1CAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Maxim dintotdeauna: $ 0.01688 $ 0.01688 $ 0.01688 Minim dintotdeauna: $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 Preț curent: $ 0.0002158 $ 0.0002158 $ 0.0002158 Află mai mult despre prețul tokenului Bitcoin Cats (1CAT)

Tokenomie pentru Bitcoin Cats (1CAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bitcoin Cats (1CAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 1CAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 1CAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 1CAT, explorează prețul în direct al tokenului 1CAT!

Cum se cumpără 1CAT Te interesează să adaugi Bitcoin Cats (1CAT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru 1CAT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra 1CAT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Bitcoin Cats (1CAT) Analiza istoricului de preț pentru 1CAT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru 1CAT!

Predicție de preț pentru 1CAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 1CAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru 1CAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 1CAT!

