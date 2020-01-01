Tokenomie pentru 1000x by Virtuals (1000X) Descoperă informații cheie despre 1000x by Virtuals (1000X), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 1000x by Virtuals (1000X) 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. Pagină de internet oficială: https://app.virtuals.io/virtuals/14910 Cumpără 1000X acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 1000x by Virtuals (1000X) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 1000x by Virtuals (1000X), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Ofertă totală: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M Ofertă aflată în circulație: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Maxim dintotdeauna: $ 0.01398289 $ 0.01398289 $ 0.01398289 Minim dintotdeauna: $ 0.00119641 $ 0.00119641 $ 0.00119641 Preț curent: $ 0.00495998 $ 0.00495998 $ 0.00495998 Află mai mult despre prețul tokenului 1000x by Virtuals (1000X)

Tokenomie pentru 1000x by Virtuals (1000X): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 1000x by Virtuals (1000X) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 1000X care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 1000X care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 1000X, explorează prețul în direct al tokenului 1000X!

