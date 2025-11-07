Informații privind prețul pentru 1 dog can change your life (1DOG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000739 $ 0.00000739 $ 0.00000739 Minim 24 h $ 0.00001138 $ 0.00001138 $ 0.00001138 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000739$ 0.00000739 $ 0.00000739 Maxim 24 h $ 0.00001138$ 0.00001138 $ 0.00001138 Maxim dintotdeauna $ 0.00003011$ 0.00003011 $ 0.00003011 Cel mai mic preț $ 0.00000684$ 0.00000684 $ 0.00000684 Modificare de preț (1 oră) +0.23% Modificare de preț (1 zi) -18.58% Modificare de preț (7 zile) -15.10% Modificare de preț (7 zile) -15.10%

Prețul în timp real pentru 1 dog can change your life (1DOG) este $0.00000745. În ultimele 24 de ore, tokenul 1DOG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000739 și un maxim de $ 0.00001138, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 1DOG este $ 0.00003011, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000684.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 1DOG s-a modificat cu +0.23% în decursul ultimei ore, cu -18.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața 1 dog can change your life (1DOG)

Capitalizare de piață $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Ofertă află în circulație 996.51M 996.51M 996.51M Ofertă totală 996,513,856.403079 996,513,856.403079 996,513,856.403079

Capitalizarea de piață actuală pentru 1 dog can change your life este $ 7.43K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 1DOG este 996.51M, cu o ofertă totală de 996513856.403079. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.43K.