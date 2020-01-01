Tokenomie pentru 0xPrivacy (0XP) Descoperă informații cheie despre 0xPrivacy (0XP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 0xPrivacy (0XP) 0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success. 0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success. Pagină de internet oficială: https://0xprivacy.network/ Cumpără 0XP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 0xPrivacy (0XP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 0xPrivacy (0XP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.29K $ 12.29K $ 12.29K Ofertă totală: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ofertă aflată în circulație: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.29K $ 12.29K $ 12.29K Maxim dintotdeauna: $ 0.00394401 $ 0.00394401 $ 0.00394401 Minim dintotdeauna: $ 0.00004606 $ 0.00004606 $ 0.00004606 Preț curent: $ 0.00010243 $ 0.00010243 $ 0.00010243 Află mai mult despre prețul tokenului 0xPrivacy (0XP)

Tokenomie pentru 0xPrivacy (0XP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 0xPrivacy (0XP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 0XP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 0XP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 0XP, explorează prețul în direct al tokenului 0XP!

Predicție de preț pentru 0XP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 0XP? Pagina noastră de predicție de preț pentru 0XP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 0XP!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!