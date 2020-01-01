Tokenomie pentru 0xMonk by Virtuals (MONK) Descoperă informații cheie despre 0xMonk by Virtuals (MONK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 0xMonk by Virtuals (MONK) 0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it's monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds. Pagină de internet oficială: https://www.fereai.xyz/0xmonk Carte albă: https://docs.fereai.xyz/docs/product/0xMONK/ Cumpără MONK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 0xMonk by Virtuals (MONK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 0xMonk by Virtuals (MONK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.29M Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.29M Maxim dintotdeauna: $ 0.01200774 Minim dintotdeauna: $ 0.0002053 Preț curent: $ 0.00128602 Află mai mult despre prețul tokenului 0xMonk by Virtuals (MONK)

Tokenomie pentru 0xMonk by Virtuals (MONK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 0xMonk by Virtuals (MONK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MONK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MONK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MONK, explorează prețul în direct al tokenului MONK!

Predicție de preț pentru MONK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MONK? Pagina noastră de predicție de preț pentru MONK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MONK!

