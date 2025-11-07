Informații privind prețul pentru 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00192564 Maxim 24 h $ 0.00221561 Maxim dintotdeauna $ 0.01755527 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.51% Modificare de preț (1 zi) -2.11% Modificare de preț (7 zile) +9.18%

Prețul în timp real pentru 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) este $0.00202597. În ultimele 24 de ore, tokenul 01111010011110000110001001110100 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00192564 și un maxim de $ 0.00221561, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 01111010011110000110001001110100 este $ 0.01755527, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 01111010011110000110001001110100 s-a modificat cu -1.51% în decursul ultimei ore, cu -2.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Capitalizare de piață $ 2.03M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.03M Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru 01111010011110000110001001110100 este $ 2.03M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 01111010011110000110001001110100 este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.03M.