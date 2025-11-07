Pe baza predicției tale, Zencore AI ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.005249 în 2025.

Pe baza predicției tale, Zencore AI ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.005512 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru ZCORE este $ 0.005787 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru ZCORE este $ 0.006077 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ZCORE în 2029 este $ 0.006381 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ZCORE în 2030 este $ 0.006700 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Zencore AI ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.010913.

În 2050, prețul pentru Zencore AI ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.017777.