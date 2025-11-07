Pe baza predicției tale, Vanguard xStock ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 328.89 în 2025.

Pe baza predicției tale, Vanguard xStock ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 345.3345 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru VTIX este $ 362.6012 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru VTIX este $ 380.7312 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru VTIX în 2029 este $ 399.7678 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru VTIX în 2030 este $ 419.7562 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Vanguard xStock ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 683.7386.

În 2050, prețul pentru Vanguard xStock ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,113.7382.