Pe baza predicției tale, Thermo Fisher xStock ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 560.62 în 2025.

Pe baza predicției tale, Thermo Fisher xStock ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 588.6510 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru TMOX este $ 618.0835 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru TMOX este $ 648.9877 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru TMOX în 2029 este $ 681.4371 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru TMOX în 2030 este $ 715.5089 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Thermo Fisher xStock ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,165.4887.

În 2050, prețul pentru Thermo Fisher xStock ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,898.4583.